Wildberries поможет заменить ушедшие из РФ западные бренды

«Раздел „Сделано в России“ стал невероятно популярен буквально за считанные дни. Не исключаю, что многие заходят в него из любопытства, а уходят с покупками и даже с некоторым удивлением, что в России, оказывается, производят классные вещи, часто — отличного качества и по адекватной цене. Безусловно, эта акция поможет большим брендам и совсем небольшим семейным компаниям презентовать свои товары, повысить узнаваемость и продажи, а значит, будет бюджет на новые коллекции, новые рабочие места и это станет мощной точкой роста. Если другие маркетплейсы подхватят идею, это будет в плюс бизнесу», — заключила Синицына.