Новая Зеландия ввела санкции против 18 российских банков

Глава МИД Новой Зеландии Нанайя Махута объявила о новых санкциях против крупнейших российских банков и финансовых учреждений. Об этом сообщает Voxy.

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Речь идет о санкциях против 18 финансовых организаций, включая Центральный банк России и крупнейшие финансовые институты страны.

«На эти крупные институты приходится примерно 80 процентов всех банковских активов России», - заявила Махута.

Глава МИД отметила, что часть из этих организаций принадлежит государству, часть - связана с олигархами, российским оборонным сектором и Крымом.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.