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1 час назад

Новая Зеландия ввела санкции против 18 российских банков

Мария Иванова

Глава МИД Новой Зеландии Нанайя Махута объявила о новых санкциях против крупнейших российских банков и финансовых учреждений. Об этом сообщает Voxy.

Новая Зеландия ввела санкции против 18 российских банков
Фото: ТАССТАСС

Речь идет о санкциях против 18 финансовых организаций, включая Центральный банк России и крупнейшие финансовые институты страны.

«На эти крупные институты приходится примерно 80 процентов всех банковских активов России», - заявила Махута.

В санкционный список вошли Альфа-Банк, Банк Россия, Банк Открытие, Черноморский банк развития и реконструкции, Центральный банк Российской Федерации, Московский кредитный банк, Газпромбанк, Генбанк, Промышленный сберегательный банк, Новикомбанк, Россельхозбанк, Российский национальный коммерческий банк, Российский фонд прямых инвестиций, Сбербанк, Совкомбанк, СМП Банк, Внешэкономбанк, ВТБ.

Глава МИД отметила, что часть из этих организаций принадлежит государству, часть - связана с олигархами, российским оборонным сектором и Крымом.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции. Новая Зеландия присоединилась к санкциям, ранее страна ввела ограничения в отношении президента России, членов Совета безопасности РФ, российских политиков, военных, бизнесменов, оборонных компаний и ввела 35-процентный тариф на поставки российских товаров.

Компании,Владимир Путин,Банк РНКБ,Банк России,Банк ЧБРР,КБ "Северный морской путь",Московский кредитный банк,Новикомбанк,Генбанк,Российский фонд прямых инвестиций,Совкомбанк,ФК Открытие,Альфа-банк,ВЭБ,Банк ВТБ,Газпромбанк,Россельхозбанк,Сбербанк России,Совет безопасности РФ,ЕС,
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