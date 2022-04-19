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1 час назад

«Конде Наст» объявил о вынужденной оптимизации бизнеса

Вероника Полынина

Российская мультимедиа-компания АО «Конде Наст» объявила о вынужденной оптимизации бизнеса в связи с расторжением контракта с Condé Nast Holdings Limited.

«Конде Наст» объявил о вынужденной оптимизации бизнеса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент и генеральный директор «Конде Наст» Анита Гиговская рассказала, что 8 марта компания Condé Nast Holdings Limited приостановила, а теперь и расторгла соглашения с российским офисом о франшизе и предоставлении прав на контент.

«Невозможность публиковаться под брендами Condé Nast драматически повлияла на наш бизнес, и нам теперь придется свернуть большую часть операционной деятельности и значительно снизить численность персонала», - приводит ТАСС заявление Гиговской.

Глава «Конде Наст» выразила надежду, что компании удастся «вести бизнес в какой-то момент в будущем». Она также отметила, что сейчас издательский дом сосредоточен на поддержке своих сотрудников.

9 марта стало известно, что бренды Vogue Россия, GQ Россия, Tatler, Glamour, AD, CNX, которые принадлежат российскому издательскому дому «Конде Наст», приостанавливают работу.

Компании,Анита Гиговская,
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