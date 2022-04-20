«Тинькофф банк» дистанцировался от заявления Олега Тинькова по Украине

Основатель банка даже вступал в полемику с подписчиками, которые огорчились из-за того, что предприниматель оказался «далек от народа». Тиньков заявил, что ему «такой народ не интересен».

Клиента банка вырезают из пластика V и Z - символы спецоперации, а также записывают свои видеоролики, на которых демонстративно уничтожают карты и выбрасывают их в мусорное ведро.

Оскорбления Тинькова в отношении россиян не прошли даром для «Тинькофф Банка» - его акции резко упали в цене. В самом банке от слов своего основателя открещиваются, заявив, что он больше не принимает никаких решений в компаниях группы.