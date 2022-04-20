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2 часа назад

Клиенты «Тинькофф» режут карты банка после оскорблений Олега Тинькова

ТК «Звезда»иещё 6

«Тинькофф банк» дистанцировался от заявления Олега Тинькова по Украине
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Россияне начали уничтожать карты «Тинькофф Банка» после оскорблений основателя организации Олега Тинькова в адрес граждан, которые поддерживают специальную военную операцию на Украине.

Основатель банка даже вступал в полемику с подписчиками, которые огорчились из-за того, что предприниматель оказался «далек от народа». Тиньков заявил, что ему «такой народ не интересен».

Клиента банка вырезают из пластика V и Z - символы спецоперации, а также записывают свои видеоролики, на которых демонстративно уничтожают карты и выбрасывают их в мусорное ведро.

Оскорбления Тинькова в отношении россиян не прошли даром для «Тинькофф Банка» - его акции резко упали в цене. В самом банке от слов своего основателя открещиваются, заявив, что он больше не принимает никаких решений в компаниях группы.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цели - защитить жителей Донбасса, подвергшихся геноциду, а также демилитаризовать и денацифицировать страну. Путин призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие. Было отмечено, что ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.

Компании,Олег Тиньков,Владимир Путин,Тинькофф банк,
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