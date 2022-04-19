Производитель шин Continental возобновит производство в Калуге

Германский производитель шин и автозапчастей Continental принял решение возобновить производство на своем заводе в Калуге. Об этом во вторник сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на собственные источники.

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По ее информации, производство возобновилось с прошлой недели. Компания оправдывает это "суровыми уголовными последствиями", которые угрожали сотрудникам и руководителям на местах, если они не удовлетворят местный спрос. Основой для данного шага, как пишет издание, является обязанность производителя заботиться о своих сотрудниках в России.