Производитель шин Continental возобновит производство в Калуге

Германский производитель шин и автозапчастей Continental принял решение возобновить производство на своем заводе в Калуге. Об этом во вторник сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на собственные источники.
По ее информации, производство возобновилось с прошлой недели. Компания оправдывает это "суровыми уголовными последствиями", которые угрожали сотрудникам и руководителям на местах, если они не удовлетворят местный спрос. Основой для данного шага, как пишет издание, является обязанность производителя заботиться о своих сотрудниках в России.
При этом указывается, что речь идет о временном производстве "в случае необходимости", которое значительно ниже предыдущих нагрузок завода. Continental, как подчеркивает газета, "не преследует цели получения прибыли".