Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
52 минуты назад

Оценены запасы электроники в России

Lenta.ru

Запасов импортной электроники и бытовой техники на складах и на полках российских магазинов хватит до конца лета. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой источники, близкие к вендорам и ритейлерам.

Оценены запасы электроники в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что запасов хватит августа-сентября при условии, что в страну довезут партии гаджетов, заказанных еще зимой, которые застряли в Европе, а также если ритейл не накроет волна ажиотажного спроса.

Источники издания сообщили, что отдельные категории техники и электроники будет сложно заместить другими брендами за короткий срок. Речь идет о премиальных моделях бытовой техники, флагманских смартфонах и умных часах.

По данным экспертов, избежать дефицита компьютеров во второй половине года удастся, если в России заработает механизм параллельного импорта. В таком случае партии товаров смогут поступать из Турции, Казахстана и Узбекистана.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил, что механизмы завоза техники в Россию, в том числе через третьи страны, могут быть наработаны к июню. Он добавил, что получаемая в рамках параллельного импорта электроника будет мало отличаться от той, которая ввозилась с согласия производителей.

По словам руководителя проекта Content-Review Сергея Половникова, позитивным моментом введения параллельного импорта для пользователей может стать снижение цен.

В начале марта аналитик, инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов заявил, что из-за сложностей с расчетами в России могут возникнуть перебои в поставках импортных товаров. Эксперт заявил, что в России не ожидается дефицит с продуктами питания. Однако с рядом других товаров могут возникнуть трудности, считает он. Аналитик допустил перебои в поставках кофе, бытовой техники и туалетной бумаги.

Компании,Сергей Половников,Эльдар Муртазин,Сергей Суверов,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители