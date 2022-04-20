Shell начала вывод своих работников из России

Британская нефтегазовая компания Shell начала отзывать персонал из российских проектов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным агентства, десятки прикомандированных сотрудников уже покинули проект «Сахалин-2», включающий завод по производству сжиженного природного газа (СПГ). Они сохранят работу в Shell и будут переведены в другие проекты.
Собеседники Bloomberg заявили, что из России поэтапно будут выведены все сотрудники Shell, прикомандированные к совместным предприятиям с «Газпромом» и «Газпром нефтью».
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.
В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции. Многие западные компании решили приостановить свою работу в РФ или покинуть российский рынок.
Shell и Exxon Mobil Corp. обязались выйти из российских проектов. В Shell заявили, что компания из-за этого решения столкнется с убытками в четыре - пять миллиардов долларов.