Shell начала вывод своих работников из России

Британская нефтегазовая компания Shell начала отзывать персонал из российских проектов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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По данным агентства, десятки прикомандированных сотрудников уже покинули проект «Сахалин-2», включающий завод по производству сжиженного природного газа (СПГ). Они сохранят работу в Shell и будут переведены в другие проекты.

Собеседники Bloomberg заявили, что из России поэтапно будут выведены все сотрудники Shell, прикомандированные к совместным предприятиям с «Газпромом» и «Газпром нефтью».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции. Многие западные компании решили приостановить свою работу в РФ или покинуть российский рынок.