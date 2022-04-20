Danone прекратила поставки воды Evian в Россию

Французская продовольственная компания Danone решила несколько изменить особенности ведения бизнеса в России, в частности прекратить поставки части товаров в страну и сделать упор на специализированном питании.

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"Компания Danone приняла решение существенно адаптировать свою деятельность в России за счет переориентации своего портфеля на основные категории молочных продуктов, детское и лечебное питание, а также прекращение импорта продукции брендов Evian и Alpro", - говорится в отчете компании по итогам первого квартала этого года.

Компания также вновь подтвердила, что прекращает все новые инвестиции, включая рекламные, в российское подразделение бизнеса. Головная компания теперь не получает никаких дивидендов с российского рынка и прибыли - как наличной, так и безналичной.

В марте компания сообщала, что в любом случае сохраняет в России производство и дистрибьюцию "молочки" и детского питания. При этом уход с рынка РФ Danone исключила, заверив, что не планирует останавливать работу своих заводов, а персонал компании сохраняет рабочие места.