Evian и Alpro перестали поставлять в Россию

Французская компания Danone приняла решение прекратить импорт в РФ продукции Evian и Alpro (под этими брендами выпускаются минеральная вода и растительные напитки). Об этом говорится в финансовом отчете компании за первый квартал текущего года.

Фото: Reuters Reuters

«Danone приняла решение существенно изменить бизнес в России, переориентировав его на базовые молочные продукты, детское и лечебное питание и прекратив импорт evian и Alpro», - указано в заявлении.

Производитель ранее сообщил о переориентации портфеля в России, а также о прекращении всех новых инвестиций в стране, включая затраты на рекламу и продвижение.

Danone также отметила, что не получает прибыль и дивиденды от российского бизнеса. Компания намерена направить все средства на гуманитарные цели.

Ранее компания сообщала об отсутствии планов уходить с российского рынка.

В I квартале выручка Danone повысилась на 10,2%, до 6,24 млрд евро. Увеличение сопоставимых продаж (LfL) достигло 7,1%.

В частности, LfL-выручка в Европе возросла на 5,7%, в США и Канаде - на 5,5%, в Китае, Японии, Австралии и Новой Зеландии - на 15,3%, в остальных регионах присутствия - на 7%. Компания подтвердила прогноз роста LfL-продаж на 2022 года на уровне 3-5%.