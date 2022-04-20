В Госдуме назвали срок отказа России от «Боингов»

С 2024 года Россия начнет массовое производство и переход на рейсы на отечественных самолетах с «Боингов» и «Эйрбасов». Об этом в интервью URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

По его словам, создание собственного авиапарка ускорили санкции Запада. Но отметил, что у России есть собственная авиационная инженерная школа и центры компетенций по созданию самолетов, разработанных еще советскими конструкторами, а в последние годы — модифицированных по современным стандартам.

«Сегодня, основываясь на опыте создания новых самолетов МС-21-300 и SSJ-100, мы понимаем, как перестроить производство лайнеров, делая на базе проверенных машин новые отечественные конкурентные машины», — сказал Кравченко.

Он отметил, что Объединенная авиакорпорация уже заявила о том, что произведет 20 пассажирских самолетов Ту-214 и увеличит темпы производства дальнемагистральных Ил-96.

«По предварительным оценкам, при интенсивной и слаженной работе в 2024 году мы сможем обладать всеми перечисленными самолетами. Затем должно наладиться серийное производство бортов», - сказал Кравченко.