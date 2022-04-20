Управляющий Inditex Оскар Гарсиа Масейрас заявил, что испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, планирует возобновить работу в России тогда, когда будет такая возможность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство EFE.

Отмечается, что текстильная группа внимательно следит за тем, как развивается ситуация вокруг Украины. Деятельность будет возобновлена, как только позволят условия, указали в компании.

Компания Inditex в начале марта приняла решение временно прекратить работу на территории России на фоне специальной военной операции РФ на Украине. Компанию Inditex основал испанец Амансио Ортега. Сеть насчитывает более 7 тысяч магазинов примерно в 100 странах. Наиболее известные бренды Inditex - Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.