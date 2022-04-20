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31 минуту назад

Германия отказалась платить за газ в рублях

Вероника Полынина

Германия отказывается следовать требованию России о расчетах за газ в рублях. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, передает Bloomberg.

По словам Линднера, зарубежные компании, покупающие газ в России, не должны открывать рублевые счета для его оплаты.

«Контракты есть контракты. Контракты основаны на долларах и евро, поэтому частные компании должны платить в долларах или евро», - сказал Линднер.

31 марта президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о расчетах за российский газ с «недружественными странами». Глава государства разъяснил, что для приобретения газа из России западным странам необходимо открыть рублевые счета в российских банках. Новые правила расчетов вступили в силу 1 апреля. Путин предупредил, что действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из «недружественных стран» не выполнят новые условия оплаты.

Латвия раскрыла планы по отказу от российского газа

Лидеры ряда стран ЕС неоднократно заявляли, что выступают против оплаты российского газа в рублях.

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