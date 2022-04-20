Германия отказалась платить за газ в рублях

Германия отказывается следовать требованию России о расчетах за газ в рублях. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер , передает Bloomberg.

По словам Линднера, зарубежные компании, покупающие газ в России, не должны открывать рублевые счета для его оплаты.

«Контракты есть контракты. Контракты основаны на долларах и евро, поэтому частные компании должны платить в долларах или евро», - сказал Линднер.

31 марта президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о расчетах за российский газ с «недружественными странами». Глава государства разъяснил, что для приобретения газа из России западным странам необходимо открыть рублевые счета в российских банках. Новые правила расчетов вступили в силу 1 апреля. Путин предупредил, что действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из «недружественных стран» не выполнят новые условия оплаты.