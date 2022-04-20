США ввели новые санкции против России

Минфин США ввел новые санкции против России, они затронули десятки физических и юридических лиц, передает ТАСС.

Под ограничения попали 29 физических лиц и 40 организаций из РФ, которые, как утверждает ведомство, пытались обойти санкции Вашингтона в отношении Москвы.

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сегодня внесло в черный список организации и лица, которые вовлечены в попытки уклониться от санкций в отношении России, введенных Соединенными Штатами и их зарубежными партнерами», - говорится в заявлении на сайте Минфина США.

Под санкции США попали структуры, связанные с Малофеевым и «Царьградом»; один из крупнейших в России операторов дата-центров по майнингу криптовалюты BitRiver и связанные с ним компании; а также Транскапиталбанк — оператор новой платежной системы Банка России Hello, и связанный с ним Инвестторгбанк.

Минфин США установил срок завершения финансовых операций с попавшим под новые санкции Транскапиталбанком до 20 мая.