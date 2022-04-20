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32 минуты назад

США ввели новые санкции против России

Вероника Полынина

Минфин США ввел новые санкции против России, они затронули десятки физических и юридических лиц, передает ТАСС.

Под ограничения попали 29 физических лиц и 40 организаций из РФ, которые, как утверждает ведомство, пытались обойти санкции Вашингтона в отношении Москвы.

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сегодня внесло в черный список организации и лица, которые вовлечены в попытки уклониться от санкций в отношении России, введенных Соединенными Штатами и их зарубежными партнерами», - говорится в заявлении на сайте Минфина США.

В частности, в санкционном списке упоминаются первый заместитель председателя Центробанка РФ Ксения Юдаева, председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов, основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев, заместитель президента - председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова, основатель и владелец IBS Group Анатолий Карачинский, а также гражданин Новой Зеландии, бывший финансовый директор Sberbank CIB Пол Голдфинч.

Под санкции США попали структуры, связанные с Малофеевым и «Царьградом»; один из крупнейших в России операторов дата-центров по майнингу криптовалюты BitRiver и связанные с ним компании; а также Транскапиталбанк — оператор новой платежной системы Банка России Hello, и связанный с ним Инвестторгбанк.

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Минфин США установил срок завершения финансовых операций с попавшим под новые санкции Транскапиталбанком до 20 мая.

Также Минфин США объявил о визовых ограничениях для более чем 600 граждан России.

Компании,Видео,Анатолий Карачинский,Константин Малофеев,Ксения Юдаева,Надия Черкасова,Михаил Задорнов,Владимир Путин,Банк России,Сбербанк КИБ,Транскапиталбанк,Инвестторгбанк,ФК Открытие,Казначейство США,
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