Производитель Tide и Pampers может уйти из России

Компания Procter&Gamble (P&G), владеющая брендами Tide, Ariel, Pampers, Always, Gillette, Oral-B и Blend-a-med, заявила, что, вероятно, не сможет продолжать работу в России. На работу компании повлияли санкции, проблемы с логистикой и денежно-кредитными переводами, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

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Фактором в принятии окончательного решения станет воздействие военных действий России на Украине на розничных клиентов, поставщиков и дистрибьюторов. Оно также будет зависеть от продолжительности и результатов спецоперации, отметили в компании.

Компания также опасается, что два её завода на Украине будут разрушены. Это нанесёт ей огромный финансовый удар. Там работает около 500 сотрудников. Ещё около 2,5 тыс. сотрудников работают на P&G в России.

Ранее P&G сообщила, что не будет продолжать капитальные вложения в Россию и приостанавливает рекламную активность, а также объявила о сокращении продуктового ассортимента, оставив основные товары для здоровья и личной гигиены. По собственным данным, до спецоперации бизнес в РФ и на Украине приносил ей до 2% от всей глобальной прибыли.