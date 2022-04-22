Илон Маск призвал увеличить инвестиции в добычу лития

Американский предприниматель Илон Маск заявил о необходимости увеличить инвестиции в добычу лития, чтобы сократить разрыв между спросом и предложением этого металла, вызванный использованием электромобилей. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg .

"Нам необходимо помочь металлургии в этом [в добыче лития]. Я бы обязательно поощрял предпринимателей, которые пытаются войти в литиевый бизнес. Запасы лития - это ключевые для нас запасы на данный момент", - приводит его слова агентство Bloomberg.

По оценкам аналитического агентства Benchmark Mineral Intelligence, индекс мировых цен на литий вырос на 280% в 2021 году и еще на 127% в первой четверти 2022 года. Это увеличивает затраты производителей электромобилей, среди которых компания Tesla самого Маска. Кроме того, производство лития сконцентрировано в небольшом количестве стран, что создает риск перебоев в поставках металла. Так, на Австралию и Чили приходится 81% мирового производства - 55 тыс. тонн и 26 тыс. соответственно.