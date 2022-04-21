Подержанные Ту-214 задумали переделать в бизнес-джеты

Лизинговая компания «Ростеха» — «Ильюшин Финанс Ко» — задумала пополнить VIP-парк подержанными бортами. Как стало известно газете «Коммерсантъ», самолеты Ту-204 и Ту-214, которым от 12 до 15 лет, выставлены на продажу и их задумали переделать в бизнес-джеты.

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Стоимость продажи «Ту» с восстановлением оценили в 1,5 миллиарда рублей для коммерческих авиакомпаний, и в 3 миллиарда — в VIP-компоновке. В ближайшие месяцы как минимум несколько бортов могут найти новых владельцев среди российских собственников иностранных бизнес-джетов, указали источники издания. На восстановление самолетов может уйти от полутора до двух лет.

В «Ильюшин Финанс Ко» подтвердили интерес к самолетам от российских владельцев иностранных лайнеров, которые сейчас не могут летать за пределы России из-за санкций. В настоящее время самолеты не находятся в летной готовности и разукомплектованы.

Источник газеты в в Ассоциации деловой авиации назвал назвал расценки космическими. Он указал, что за 40 миллионов долларов по текущему курсу вполне можно купить Embraer Legacy 650, более адекватная цена восстановления — 2 миллиарда рублей.