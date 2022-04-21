Кипр намерен лишить гражданства Дерипаску

Предприниматели Григорий Березкин, Олег Дерипаска, Игорь Касаев, а также Гульбахор Исмаилова, приходящаяся сестрой бизнесмену Алишеру Усманову, являются теми россиянами, к аннулированию кипрского гражданства которых в среду приступила Никосия. Об этом в четверг сообщила газета Phileleftheros, комментируя принятое постановление кабинета министров острова о начале процесса лишения паспортов граждан Республики Кипр четырех россиян, попавших в обновленные санкционные списки Европейского союза в связи со специальной военной операцией РФ на Украине, а также членов их семей.

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Власти острова не стали официально называть ни имен четырех фигурантов, ни числа их супругов и детей, которые стали обладателями кипрских паспортов вместе с ними. Однако, по информации издания, на иждивении у Березкина, Дерипаски, Касаева и Исмаиловой находятся 11 человек. Также сообщается, что двое из упомянутых российских инвесторов натурализовались на острове еще во времена, когда у власти находился шестой президент Кипра Димитрис Христофиас (2008-2013). Газета также написала, что Дерипаска является гражданином Кипра с 2017 года.

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Это уже второй этап лишения россиян кипрского гражданства после введения Евросоюзом антироссийских санкций в связи с событиями на Украине. Согласно постановлению кипрского кабмина от 7 апреля, у четырех российских предпринимателей, подпавших под санкции ЕС, а также у членов их семей (в общей сложности у 21 человека, имена которых официально не были названы, - прим. ТАСС) были аннулированы паспорта, полученные в рамках отмененной в 2020 году программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Согласно информации "Филелефтерос", тогда решение кипрских властей распространилось на бизнесменов Михаила Гуцериева, Алексея Кузьмичева, Вадима Мошковича и Александра Пономаренко, а также на их жен и детей.

Таким образом, подытоживает издание, в нынешнем месяце кипрские власти заявили о намерении лишить гражданства восемь россиян, попавших в санкционные списки ЕС, вместе с членами их семей и в общей сложности аннулировать паспорта граждан Республики Кипр у 36 человек.