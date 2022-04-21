Бизнес предложил упростить выкуп уходящих из РФ компаний

Российский бизнес предлагает выкупать уходящие из страны иностранные компании без согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Как пишут «Ведомости», этот вопрос обсуждался на совещании у вице-премьера Андрея Белоусова, посвященном мерам поддержки экономики в условиях санкций.

Предложение заключается в том, чтобы российские компании могли приобретать иностранный бизнес в уведомительном порядке.

Инициатива исходит от Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), а его непосредственным автором выступает «Газпром нефть». Источники в аппарате правительства и Минфине подтвердили изданию, что это предложение действительно прорабатывается в кабмине для включения в очередной пакет мер поддержки экономики в условиях санкционного давления.

В ФАС поддерживают идею об упрощении процедуры выкупа компаний и предлагают установить уведомительный порядок на сделки стоимостью до 2 млрд рублей. Ранее порог был установлен для компаний стоимостью до 800 млн рублей.

Предполагается, что в случае принятия инициативы упрощенный характер покупки компаний будет действовать до конца текущего года.