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47 минут назад

Бизнес предложил упростить выкуп уходящих из РФ компаний

Вероника Полынина

Российский бизнес предлагает выкупать уходящие из страны иностранные компании без согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Как пишут «Ведомости», этот вопрос обсуждался на совещании у вице-премьера Андрея Белоусова, посвященном мерам поддержки экономики в условиях санкций.

Предложение заключается в том, чтобы российские компании могли приобретать иностранный бизнес в уведомительном порядке.

Инициатива исходит от Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), а его непосредственным автором выступает «Газпром нефть». Источники в аппарате правительства и Минфине подтвердили изданию, что это предложение действительно прорабатывается в кабмине для включения в очередной пакет мер поддержки экономики в условиях санкционного давления.

В ФАС поддерживают идею об упрощении процедуры выкупа компаний и предлагают установить уведомительный порядок на сделки стоимостью до 2 млрд рублей. Ранее порог был установлен для компаний стоимостью до 800 млн рублей.

Предполагается, что в случае принятия инициативы упрощенный характер покупки компаний будет действовать до конца текущего года.

Путин оценил уход иностранных брендов из России пословицей

Ранее первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов, выступая на правительственном часе в Совете Федераций, заявил, что большинство иностранных компаний, работающих в РФ, не хотят уходить с российского рынка. Они, как указал чиновник, находятся в формате решений, принимаемых штаб-квартирами, а «штаб-квартиры в основном занимают позицию ни да, ни нет».

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