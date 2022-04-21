Российские компании заинтересовались покупкой старых самолетов Ту-214 и Ту-204 для их переделки в бизнес-джеты. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в «Ростехе».

Речь идет о компаниях, которые владели иностранными бизнес-джетами и были вынуждены прекратить полеты из-за санкций.

По словам собеседника газеты, в ближайшие месяцы несколько из семи выставленных на продажу Ту-214, Ту-204–100 и Ту-204–300 могут быть куплены для переделки в VIP-борт.

Самолеты, о которых идет речь, разукомплектованы и не в летной годности, им от 12 до 16 лет. Ранее они использовались Red Wings, «Владивосток-авиа» и «Трансаэро». Восстановление их летной годности оценивают в 1,5 миллиарда рублей, с установкой VIP-салона затраты вырастут до трех миллиардов.

Самолеты принадлежат лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко», входящей в «Ростех». Глава компании Сергей Туркин подтвердил, что самолетами интересуются для переделки в бизнес-джеты.

«Видим определенную нишу. Звонки есть, некоторые клиенты взяли время подумать - в основном те, кто не рассчитывает на скорую отмену всех санкций. Ждем первых выходов на сделки», - рассказал он.

Ремонт планируют проводить на авиазаводах в Ульяновске и Казани.

После начала украинского кризиса ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции, которые в том числе распространились на самолеты российских компаний.

ЕС ввел ограничительные меры в отношении страхования/перестрахования, лизинга, эксплуатации и технического обслуживания на рейсах в/из РФ.

Глава авиакомпании «МаксФлайт» Максим Царев назвал «необоснованным расточительством» переделку Ту в бизнес-джеты в то время, когда флоту не хватает бортов для перевозки пассажиров.