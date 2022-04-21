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1 час назад

Раскрыт возможный покупатель «Балтики»

Вероника Полынина

Carlsberg Group может продать принадлежащую ей пивоваренную компанию «Балтика» турецкой AB InBev Efes, выяснил «Коммерсант».

Раскрыт возможный покупатель «Балтики»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

28 марта датская компания объявила об уходе с российского рынка и намерении продать местные активы. Под управлением Carlsberg Group в РФ находятся восемь заводов в РФ, на которых выпускаются 55 марок пива, в том числе «Балтика», «Арсенальное» и Zatecky Gus. Доля «Балтики» на российском пивном рынке в 2020 году составляла около 27%.

AB InBev Efes — совместное предприятие бельгийской AB InBev и турецкой Anadolu Efes, в котором последняя владеет контролирующей долей. У группы 11 заводов в России, которые производят пиво «Клинское», «Сибирская корона», Velkopopovicky Kozel и др. Бренды AB InBev Efes в 2020 году занимали около 30% российского пивного рынка.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что сделка может состояться только при одобрении Федеральной антимонопольной службы (ФАС), если ведомство установит, что у объединенной компании даже при существенной доле фактически нет рыночной власти. Кроме того, экономисты заявили, что AB InBev Efes после покупки «Балтики», возможно, придется закрыть часть заводов, география поставок которых пересекается.

В начале апреля датское издание Berlingske писало, что интерес к покупке «Балтики» проявляют группа компаний «Черноголовка» и израильская группа CBC.

Компании,ФАС России,Коммерсант,
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