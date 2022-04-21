Французская Sodexo покинет российский рынок

Французская компания Sodexo, занимающаяся организацией корпоративного питания и комплексным обслуживанием зданий, приняла решение прекратить свою деятельность в России и передать право собственности местному менеджменту. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-релиз компании.

«Sodexo прекращает свою деятельность в России, которая составляет менее 1% от доходов группы. Sodexo передала право собственности на свою деятельность в стране местному руководству, которое продолжит деятельность в России через независимую структуру и бренд», — указано в сообщении компании.

Sodexo является одной из крупнейших мировых компаний, занимающихся организацией питания и сервисного обслуживания. На сегодняшний день в компании числится около 420 тысяч сотрудников в 64 странах мира. У партнерской сети насчитывается более 1,3 миллиона компаний. В России подразделение Sodexo Benefit & Rewards было представлено с 2003 года.