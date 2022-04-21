Стали известны планы IKEA возобновить работу в России

Компания IKEA ищет путь для возобновления работы магазинов в России после настройки логистики поставок для обеспечения полного ассортимента товаров. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в эфире проекта «Народный вопрос» «Народного фронта», передает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Данная ситуация касается и компании Inditex, управляющей брендами Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Uterque, указал он.

«Им [компании IKEA] важно, чтобы ассортиментная матрица была наполнена, и сейчас им это делать сложно. Когда компания найдет выход, будет открываться. Тем более IKEA сама строила свои магазины. Бросать их, оставлять кому-то - неэффективный ход», - подчеркнул Евтухов.

Замминистра подчеркнул, что у IKEA «очень хороший российский рынок». Вместе с тем бизнес-процесс устроен таким образом, что

компания привозит продукцию из других стран. Евтухов также указал на наличие в России заводов по производству товаров.

«Пока даже те иностранные компании (в той части, что курирует Минпромторг - прим. ред.), кто временно приостановили деятельность, заявили, что приостановка не связана со спецоперацией, а с тем, что есть проблемы с логистикой, поставками продукции. Они планируют в обозримой перспективе возобновить деятельности. Уходить не хотят, так как российский рынок большой», - указал Евтухов.

Он также отметил, что для компании Inditex важен российский рынок.

3 марта торговая сеть IKEA объявила о временной приостановке своей деятельности в России и Белоруссии. В компании подчеркнули, что события на Украине привели к сбоям в цепочках поставок. 5 марта компания Inditex приняла решение временно прекратить работу на территории России.