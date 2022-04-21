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1 час назад

Санкции сократили российский список Forbes на четверть

Вероника Полынина

Число долларовых миллиардеров в России сократилось с 123 до 88 человек, пишет Forbes.

Санкции сократили российский список Forbes на четверть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У подавляющего большинства российских участников рейтинга состояние за год уменьшилось.

Самым богатым российским бизнесменом стал председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с 18,4 млрд долларов. За год Лисин «обеднел» на 7,8 млрд долларов. Второй самый богатый человек в России – акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин. Его состояние снизилось за год на 9,7 млрд долларов и составило 17,3 млрд долларов. Тройку лидеров замыкает создатель Telegram Павел Дуров. Его состояние оценивается в 15,1 млрд долларов, потери за год составили 2,1 млрд долларов.

В первую пятерку также вошли акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон с состоянием 14 млрд долларов (минус 10,9 млрд долларов за год) и владелец «Северстали» Алексей Мордашов с капиталом 13,2 млрд долларов (минус 15,9 млрд долларов).

Замыкают топ-10 самых богатых россиян по версии Forbes Михаил Фридман, Алишер Усманов, Геннадий Тимченко, Алексей Мельниченко и Вагит Алекперов.

Нынешний год должен был стать рекордным для российских миллиардеров, отмечает издание. Долларовый индекс РТС в 2021 году прибавил 12%, особенно хорошо шли дела у металлургов и производителей удобрений.

Европейская страна отказалась от нефти из России

К началу 2022 года в России насчитывалось 140 человек, чье состояние превышало 1 млрд долларов. 24 февраля, после начала спецоперации России на Украине, рынок рухнул сразу на 40%, а 25 февраля торги на Мосбирже были остановлены.

В результате в новый глобальный рейтинг миллиардеров попали лишь 88 россиян с суммарным состоянием 353 млрд долларов. Годом ранее в списке числились 123 миллиардера с общим состоянием 606 млрд долларов. Последний раз Forbes фиксировал более низкие показатели в 2016 году после кризиса, вызванного санкциями из-за Крыма и Донбасса. Тогда в РФ было 77 миллиардеров, а их общее состояние оценивалось в 283 млрд долларов.

Компании,Владимир Лисин,Алишер Усманов,Вагит Алекперов,Леонид Михельсон,Павел Дуров,Алексей Мордашов,Геннадий Тимченко,Владимир Потанин,Михаил Фридман,ПАО "НЛМК",Новатэк,Норникель,Сибур,Московская биржа,
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