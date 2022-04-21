Санкции сократили российский список Forbes на четверть

Число долларовых миллиардеров в России сократилось с 123 до 88 человек, пишет Forbes.

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У подавляющего большинства российских участников рейтинга состояние за год уменьшилось.

Самым богатым российским бизнесменом стал председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с 18,4 млрд долларов. За год Лисин «обеднел» на 7,8 млрд долларов. Второй самый богатый человек в России – акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин. Его состояние снизилось за год на 9,7 млрд долларов и составило 17,3 млрд долларов. Тройку лидеров замыкает создатель Telegram Павел Дуров. Его состояние оценивается в 15,1 млрд долларов, потери за год составили 2,1 млрд долларов.

В первую пятерку также вошли акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон с состоянием 14 млрд долларов (минус 10,9 млрд долларов за год) и владелец «Северстали» Алексей Мордашов с капиталом 13,2 млрд долларов (минус 15,9 млрд долларов).

Нынешний год должен был стать рекордным для российских миллиардеров, отмечает издание. Долларовый индекс РТС в 2021 году прибавил 12%, особенно хорошо шли дела у металлургов и производителей удобрений.

К началу 2022 года в России насчитывалось 140 человек, чье состояние превышало 1 млрд долларов. 24 февраля, после начала спецоперации России на Украине, рынок рухнул сразу на 40%, а 25 февраля торги на Мосбирже были остановлены.