«Яндекс.Еду» оштрафовали на ₽60 тысяч из-за утечки данных

Мировой суд в Москве в четверг оштрафовал на 60 тыс. рублей сервис "Яндекс.Еда" за утечку данных пользователей в открытый доступ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Сервис "Яндекс.Еда" 1 марта сообщил об утечке данных своих пользователей, указав в качестве причины произошедшего недобросовестные действия одного из сотрудников. Позже в открытом доступе в интернете появился сайт с базой данных клиентов сервиса, на котором можно было найти фамилию, имя, отчество, адрес, телефон и электронную почту пользователей, а также общую сумму заказов.