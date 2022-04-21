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1 час назад

Суд оштрафовал "Яндекс.Еду" на 60 тыс. рублей из-за утечки данных

ТАССиещё 7

Мировой суд в Москве в четверг оштрафовал на 60 тыс. рублей сервис "Яндекс.Еда" за утечку данных пользователей в открытый доступ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Яндекс.Еду» оштрафовали на ₽60 тысяч из-за утечки данных
Фото: ТАССТАСС

"Судом удовлетворено заявление Роскомнадзора, компании "Яндекс.Еда" назначен штраф в размере 60 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства.

Согласно материалам дела, "Яндекс.Еда" допустила утечку персональных данных, подпав под действие ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ. Максимальное наказание по данному составу - 100 тыс. рублей.

Ранее 33 пользователя обратились в суд, требуя каждый по 100 тыс. рублей.

Сервис "Яндекс.Еда" 1 марта сообщил об утечке данных своих пользователей, указав в качестве причины произошедшего недобросовестные действия одного из сотрудников. Позже в открытом доступе в интернете появился сайт с базой данных клиентов сервиса, на котором можно было найти фамилию, имя, отчество, адрес, телефон и электронную почту пользователей, а также общую сумму заказов.

Компании,Роскомнадзор,
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