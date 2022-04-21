«Яндекс.Еду» оштрафовали на ₽60 тысяч из-за утечки данных

Мировой суд в Москве в четверг оштрафовал на 60 тыс. рублей сервис "Яндекс.Еда" за утечку данных пользователей в открытый доступ. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Судом удовлетворено заявление Роскомнадзора, компании "Яндекс.Еда" назначен штраф в размере 60 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства.
Согласно материалам дела, "Яндекс.Еда" допустила утечку персональных данных, подпав под действие ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ. Максимальное наказание по данному составу - 100 тыс. рублей.
Ранее 33 пользователя обратились в суд, требуя каждый по 100 тыс. рублей.
Сервис "Яндекс.Еда" 1 марта сообщил об утечке данных своих пользователей, указав в качестве причины произошедшего недобросовестные действия одного из сотрудников. Позже в открытом доступе в интернете появился сайт с базой данных клиентов сервиса, на котором можно было найти фамилию, имя, отчество, адрес, телефон и электронную почту пользователей, а также общую сумму заказов.