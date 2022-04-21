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4 часа назад

Алекперов покинет пост президента "Лукойла" и совет директоров компании

ТАССиещё 28

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Вагит Алекперов, совладелец, президент и основатель крупнейшей в России частной нефтяной компании "Лукойл", принял решение покинуть свой пост, а также выйти из совета директоров, говорится в сообщении "Лукойла". Ранее Алекперов попал под санкции Великобритании.

Вагит Алекперов покинул пост главы «Лукойла»
Фото: ТАССТАСС

"Соответствующие заявления об уходе направлены сегодня председателю совета директоров компании", - сообщил "Лукойл". В компании отметили, что Алекперов не является контролирующим акционером, в прямом владении у него находится только 3,12% акций, а также через фонды ему принадлежат 5,43%, которые не имеют права голоса.

Компании,Вагит Алекперов,Лукойл,
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