Вагит Алекперов покинул пост главы «Лукойла»

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Вагит Алекперов , совладелец, президент и основатель крупнейшей в России частной нефтяной компании "Лукойл" , принял решение покинуть свой пост, а также выйти из совета директоров, говорится в сообщении "Лукойла". Ранее Алекперов попал под санкции Великобритании.

"Соответствующие заявления об уходе направлены сегодня председателю совета директоров компании", - сообщил "Лукойл". В компании отметили, что Алекперов не является контролирующим акционером, в прямом владении у него находится только 3,12% акций, а также через фонды ему принадлежат 5,43%, которые не имеют права голоса.