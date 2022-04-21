Британия ввела санкции против главы РЖД

Санкции введены и в отношении ряда российских компаний. В числе прочих они затронули концерн «Калашников» , ЦНИИмаш , НИТИ им. Александрова и другие российские научно-исследовательские институты оборонного профиля.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции, в том числе и персональные против крупных российских бизнесменов. Так, согласно санкционным спискам, опубликованным на сайте британского правительства, предусмотрена блокировка активов олигархов и запрет на их въезд в страну.