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1 час назад

Британия ввела санкции против главы РЖД и концерна «Калашников»

Алиса Селезнёва

Власти Великобритании внесли в санкционный список еще 26 физических и юридических лиц из России. Об этом пишет ТАСС.

Британия ввела санкции против главы РЖД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Под британские санкции попали в том числе официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, глава РЖД Олег Белозеров, первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Николай Богданский, а также временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян.

Санкции введены и в отношении ряда российских компаний. В числе прочих они затронули концерн «Калашников», ЦНИИмаш, НИТИ им. Александрова и другие российские научно-исследовательские институты оборонного профиля.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции, в том числе и персональные против крупных российских бизнесменов. Так, согласно санкционным спискам, опубликованным на сайте британского правительства, предусмотрена блокировка активов олигархов и запрет на их въезд в страну.

Помимо бизнесменов, Великобритания ввела санкции против премьер-министра РФ Михаила Мишустина, замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и его семьи, телеведущих Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой, главы RT Маргариты Симоньян, официального представителя МИД России Марии Захаровой и других российских политиков и журналистов.

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