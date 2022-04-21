Раскрыты потери Carlsberg после ухода из России

Датский производитель пива Carlsberg потеряет около 1,38 млрд долларов (9,5 млрд датских крон) в связи с решением продать свой бизнес в России. Об этом говорится в прогнозе компании «в связи с событиями в России и Украине», сообщает «Коммерсантъ».
«Чистые активы, относящиеся к бизнесу в России, переоцениваются по актуальной стоимости, что в настоящее время привело к списанию примерно на 9,5 млрд датских крон», — отметили аналитики.
Напомним, что компании принадлежит 140 брендов, в том числе известные в России Carlsberg, Tuborg, Kronenburg, «Балтика» и другие. В 2021 году выручка и операционная прибыль бизнеса в России составили 960 млн долларов и 100,41 млн долларов соответственно.
Компания приняла решение уйти с российского рынка и продать свой бизнес в России в конце марта. Руководство объяснило это невозможностью продолжения работы «в текущей обстановке». Предположительно, российские активы Carlsberg может продать «Черноголовке».