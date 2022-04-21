Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 75.00EUR 81.22
Войти в почту
44 минуты назад

Стало известно о возобновлении работы магазинов OBI в ближайшее время

Никита Бородкин

Гипермаркеты OBI могут снова открыться в России в ближайшие недели. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на менеджера торгового зала одного из магазина сети.

Стало известно о возобновлении работы магазинов OBI в ближайшее время
Фото: ТАССТАСС

«Готовимся к открытию. Нам сказали, что можем открыться в конце апреля или в начале мая. Первым возобновит работу ОBI на Ходынском поле в Москве», — рассказала работница.

Если работа магазина на Ходынке будет успешной, то откроются и остальные точки сети в Москве, а потом и в других регионах России. При этом пополнения склада пока не состоялось, а кто будет поставлять товары — новые поставщики или старые — непонятно.

«Вот что и сколько было на момент закрытия 17 марта, все то же самое и осталось», — уточнила она.

Сотрудница добавила, что также нельзя будет удаленно заказать товары, поскольку сайт магазина сейчас не работает.

«Мы приходим на работу каждый день, Зарплату платят. В IKEA сотрудников посадили по домам, а нас заставляют выходить на рабочие места. Зато платят не две трети, а практически целиком зарплату», — добавила она.

Раскрыты потери Carlsberg после ухода из России

Напомним, что в марте немецкая OBI GmbH закрыла российские магазины на фоне спецоперации на Украине. 12 апреля в СМИ появилась информация, что се структуры компании в России переданы новому владельцу, при условии, что бренд OBI больше не будет использоваться.

Компании,Ikea,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители