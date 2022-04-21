Стало известно о возобновлении работы магазинов OBI в ближайшее время

Гипермаркеты OBI могут снова открыться в России в ближайшие недели. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на менеджера торгового зала одного из магазина сети.
«Готовимся к открытию. Нам сказали, что можем открыться в конце апреля или в начале мая. Первым возобновит работу ОBI на Ходынском поле в Москве», — рассказала работница.
Если работа магазина на Ходынке будет успешной, то откроются и остальные точки сети в Москве, а потом и в других регионах России. При этом пополнения склада пока не состоялось, а кто будет поставлять товары — новые поставщики или старые — непонятно.
«Вот что и сколько было на момент закрытия 17 марта, все то же самое и осталось», — уточнила она.
Сотрудница добавила, что также нельзя будет удаленно заказать товары, поскольку сайт магазина сейчас не работает.
«Мы приходим на работу каждый день, Зарплату платят. В IKEA сотрудников посадили по домам, а нас заставляют выходить на рабочие места. Зато платят не две трети, а практически целиком зарплату», — добавила она.
Напомним, что в марте немецкая OBI GmbH закрыла российские магазины на фоне спецоперации на Украине. 12 апреля в СМИ появилась информация, что се структуры компании в России переданы новому владельцу, при условии, что бренд OBI больше не будет использоваться.