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1 час назад

Промышленный конгломерат Koch Industries собрался остановить работу в России

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Американский промышленный конгломерат Koch Industries разрабатывает «стратегию ухода» из России из-за санкций Запада, сообщило издание The Hill со ссылкой на служебную записку.

Крупнейшая частная компания США планирует остановить деятельность в России
Фото: ReutersReuters

Издание отмечает, что конгломерат готовится закрыть в России два завода компании Guardian Industries, которая входит в состав конгломерата, передает ТАСС.

«Санкции, объявленные ранее, в апреле, а также реакция правительства РФ и его действия создали неприемлемые условия для продолжения деятельности Guardian на территории России», – цитирует издание служебную записку.

Представитель Koch Industries уточнил изданию, что на такой шаг компанию подтолкнули американские санкции против российских банков, а также предложенный в России законопроект об уголовном наказании за исполнение антироссийских санкций в РФ.

Koch Industries основан в 1940 году, его головной офис находится в штате Канзас. Конгломерат входит в число крупнейших частных компаний США и традиционно содействует республиканцам.

Ранее в четверг американская компания Procter&Gamble (P&G) допустила возможность ухода с российского рынка. Кроме того, американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil допустила возможность закрытия всех предприятий в России к 24 июня 2022 года.

Накануне президент России Владимир Путин выразил мнение, что поведение зарубежных стран по санкциям против России принципиально не изменится.

По данным аналитиков Йельской школы менеджмента, о сокращении деятельности в России в той или иной степени заявили порядка 750 иностранных компаний, среди них Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Mango, IКЕА, Coca-Cola, Caterpillar, Danone, BP, Shell, McDonald's.

Ранее в правительство и Генпрокуратуру направили список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы.

Компании,Владимир Путин,Coca-Cola,Procter & Gamble,Exxon Mobil,Shell,Правительство РФ,
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