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1 час назад

Шоурум с продукцией производителей Рязанской области откроют в Нью-Дели в 2022 году

ТАСС

Производители Рязанской области смогут представить образцы своей продукции в шоуруме, который до конца 2022 года откроют в Нью-Дели. Договоренность о создании такой площадки стала одним из итогов работы бизнес-миссии региона в Индии, сообщила в четверг пресс-служба облправительства.

Шоурум с Рязанской продукцией откроют в Нью-Дели
Фото: ТАССТАСС

"Договорились и об организации работы в Нью-Дели нашего шоурума в конце этого года, и о проведении уже в мае реверсной бизнес-миссии индийских компаний в наш регион", - приводит пресс-служба слова губернатора Николая Любимова.

В пресс-службе отметили, что делегация региона работала в Индии в течение трех дней, провела порядка 20 встреч и переговоров с официальными лицами государственных и общественных ведомств Мумбаи и Нью-Дели, с руководителями коммерческих предприятий.

Также достигли договоренностей о поставках индийской продукции в Рязанскую область, организации на ее территории совместных мероприятий.

"Прежде всего это касается фармацевтической промышленности, строительных материалов, производства сельскохозяйственной продукции. В частности, индийские компании заинтересованы в строительстве маслоперерабатывающего завода, в производстве подсолнечного масла в рязанском регионе, потому что у нас есть для этого и сырье, и хорошие урожаи наших южных соседей - Тамбовской и Липецкой областей", - отметил Любимов.

В 2021 году правительство региона успешно организовало работу шоурумов в Алматы (Казахстан) и Ташкенте (Узбекистан), за время работы которых 71 компания смогла представить более 900 товаров и услуг, было проведено 1,2 тыс. переговоров, по итогам которых заключили договоры о поставке продукции на общую сумму около 1 млрд рублей. В феврале 2022 года был открыт шоурум региона в Ереване. В 2022 году также запланировано открытие шоурума в Бишкеке.

Компании,Николай Любимов,
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