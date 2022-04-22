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1 час назад

Депутат Матвейчев предложил ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям

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Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил ограничить работу продуктовых гипермаркетов в воскресенье для стимулировани развития фермерских рынков. Соответствующее письмо он направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова. С копией документа ознакомились в RT.

В Госдуме предложили ограничить работу продуктовых гипермаркетов
Фото: ТАССТАСС

Депутат отметил, что в России действует ряд мер поддержки малого бизнеса, который занимается реализацией продуктов, тем не менее, деятельность продуктовых ярмарок либо сводится к разновидности «экологическая еда», либо носит ограниченный и локальный характер.

По его мнению, мера ограничения времени работы гипермаркетов могла бы стать хорошим подспорьем малому бизнесу в сельскохозяйственной и смежных областях.

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Люди, как отметил Матвейчев, потянутся в магазины шаговой доступности и на ярмарки выходного дня, что будет способствовать созданию и развитию данных торговых локаций, стимулировать развитие подсобных фермерских хозяйств, считает законодатель.

Компании,Олег Матвейчев,Денис Мантуров,Минпромторг,Госдума,
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