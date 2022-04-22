В Госдуме предложили ограничить работу продуктовых гипермаркетов

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил ограничить работу продуктовых гипермаркетов в воскресенье для стимулировани развития фермерских рынков. Соответствующее письмо он направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова. С копией документа ознакомились в RT.

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Депутат отметил, что в России действует ряд мер поддержки малого бизнеса, который занимается реализацией продуктов, тем не менее, деятельность продуктовых ярмарок либо сводится к разновидности «экологическая еда», либо носит ограниченный и локальный характер.

По его мнению, мера ограничения времени работы гипермаркетов могла бы стать хорошим подспорьем малому бизнесу в сельскохозяйственной и смежных областях.