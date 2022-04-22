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25 минут назад

Кабмин предупредили о риске остановки перевозок скоропортящихся грузов

Газета.Ru

Ассоциация организаций продуктового сектора (АСОРПС) в письме российскому премьер-министру Михаилу Мишустину предупредила о возможной остановке рефрижераторного оборудования, необходимого для транспортировки продуктов и скоропортящихся грузов. Об этом сообщают "Ведомости".

Кабмин предупредили о риске остановки перевозок некоторых грузов
Фото: DepositphotosDepositphotos

АСОРПС указывает на сложности с сертификацией и ввозом рефрижераторных контейнеров и хдалагентов (фреон марок R134a и R404а) из-за новых правил ввоза гидрофторуглеродов в ЕАЭС.

Ранее сообщалось, что в России сохранят объемы производства сверхтонких теплоизоляторов. Спектр применения материала очень широк. Теплозащита строений, труб горячего и холодного водоснабжения, различных емкостей, цистерн, трейлеров и рефрижераторов в диапазоне от -60 до +260 градусов. Специализированное огнеупорное покрытие, разработанное компанией, выдерживает и куда более экстремальные температуры. Как заявляет производитель, изоляция прослужит не менее 15 лет. Материалы заказывают крупнейшие нефтегазовые, энергетические и строительные компании России.

В прошлом году было реализовано 800 тысяч литров теплоизоляционных покрытий. 68% из них ушло на экспорт.

Компании,Михаил Мишустин,ЕАЭС,
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