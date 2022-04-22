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51 минуту назад

Раскрыта сумма сделки по покупке Потаниным Росбанка

Лера Букина

Инвесткомпания Interros Capital Владимира Потанина намерена выкупить актив у французской группы Societe Generale за 40-60 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсант». Это примерно 0,2-0,3 капитала банка.

Раскрыта сумма сделки по покупке Потаниным Росбанка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Покупатель планирует использовать средства на зарубежных счетах, которые с учетом распространения санкций находятся в зоне повышенного риска»,— заявил один из источников газеты.

Сейчас в отношении Потанина действуют лишь санкции, введенные Канадой. Они предусматривают запрет любому гражданину страны совершать какие-либо сделки с собственностью лиц, попавших в санкционный список, предоставлять финансирование.

«Если уже начали вводиться точечные санкции, то новые ограничения со стороны стран ЕС не исключены, так как они имеют свойство возникать по принципу цепной реакции», - считает управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

ЕС, вероятно, до сих пор не ввел рестрикции в отношении «Интерроса» и Владимира Потанина в связи с тем, что ГМК «Норильский никель» (в которой он является президентом, а «Интеррос» владеет 35,9% акций) - один из крупнейших производителей и поставщиков никеля и палладия, которые используются в автомобильной промышленности и необходимы европейским производителям, считает юрист коллегии адвокатов Delcredere Елизавета Зотова.

«Росбанк после продажи, думаю, сможет иметь доступ к очень дешевым деньгам, и в том числе за счет этого наращивать бизнес», - указал директор департамента по продажам финансовых продуктов и услуг ИК «Вектор Икс» Сергей Звенигородский.

11 апреля сообщалось, что Interros планирует купить Росбанк у Societe Generale. Тогда уже уточнялось, что компания Владимира Потанина купит долю страхового бизнеса. Сделку согласовала правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в РФ.

Росбанк уже принадлежал «Интерросу», но в 2006-2011 годах контрольный пакет акций банка был передан Societe Generale.

Ранее французская банковская группа сообщила о прекращении своей деятельности в России.

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