Россияне останутся без Zewa, Libresse и Libero

«Условия Essity для ведения бизнеса в России ухудшились. В результате активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 млрд шведских крон ($147 млн). Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка», - подчеркнул глава компании Магнус Грот в комментарии к отчету за первый квартал 2022 года.

В 2021 году объем продаж Essity в России достиг примерно 2,8 млрд крон (около $29,5 млн). Это примерно 2% от суммарного объема в 2021 году. Грот также сообщил о возможном повышении цен на товары.

«Мы осуществили значительное повышение цен, и в ближайшие кварталы будет произведено дальнейшее увеличение. Кроме того, мы договорились о повышении цен с клиентами в Европе, чтобы компенсировать резкое увеличение стоимости энергии», - сказано в пресс-релизе.

Essity занимается производством туалетной бумаги, бумажных полотенец и носовых платков, салфеток в коробках, влажных и столовых салфеток, масок для лица, а также мыла, лосьонов, антисептических гелей для рук. Деятельность в России началась в 1994 году. В настоящее время в российском подразделении насчитывается около 1300 сотрудников. На российском рынке продается гигиеническая продукция торговых марок Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA.