Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 75.00EUR 81.22
Войти в почту
35 минут назад

Производитель Zewa, Libresse и Libero уйдет из России

Лера Букина

Производитель товаров личной гигиены Essity сообщил об уходе с российского рынка. Заявление размещено на сайте компании.

Россияне останутся без Zewa, Libresse и Libero
Фото: ТАССТАСС

«Условия Essity для ведения бизнеса в России ухудшились. В результате активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 млрд шведских крон ($147 млн). Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка», - подчеркнул глава компании Магнус Грот в комментарии к отчету за первый квартал 2022 года.

В 2021 году объем продаж Essity в России достиг примерно 2,8 млрд крон (около $29,5 млн). Это примерно 2% от суммарного объема в 2021 году. Грот также сообщил о возможном повышении цен на товары.

«Мы осуществили значительное повышение цен, и в ближайшие кварталы будет произведено дальнейшее увеличение. Кроме того, мы договорились о повышении цен с клиентами в Европе, чтобы компенсировать резкое увеличение стоимости энергии», - сказано в пресс-релизе.

Essity занимается производством туалетной бумаги, бумажных полотенец и носовых платков, салфеток в коробках, влажных и столовых салфеток, масок для лица, а также мыла, лосьонов, антисептических гелей для рук. Деятельность в России началась в 1994 году. В настоящее время в российском подразделении насчитывается около 1300 сотрудников. На российском рынке продается гигиеническая продукция торговых марок Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA.

Компании,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители