Названы самые разбогатевшие российские миллиардеры

Российско-британский предприниматель и основатель финтех-компании Revolut Николай Сторонский стал лидером составленного журналом Forbes рейтинга самых разбогатевших российских миллиардеров 2022 года. Список опубликован в пятницу на сайте издания.

Фото: Reuters Reuters

Как сообщает журнал, в России предприниматель давно не живет, в 2006 году Сторонский переехал в Лондон, а в 2014 году создал финтех-компанию Revolut. В ходе инвестиционного раунда в июле 2021 года компания привлекла $800 млн. Финтех-стартап стал самым дорогим в Великобритании, инвесторы оценили компанию в $33 млрд, а Сторонский за год заработал $5,9 млрд, на 2022 год его состояние оценивается в $7,1 млрд.

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Второе место в рейтинге занял Юрий Мильнер, основатель группы фондов DST Global. Он "инвестировал в различные международные технологичные компании, среди них Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), Twitter, Alibaba Group, Xiaomi, Spotify, Airnbnb, Robinhood". Состояние Мильнера увеличилось за год на $2,5 млрд и составило $7,3 млрд, отмечает Forbes.

Замыкает тройку лидеров-миллиардеров владелец RTP Global/RTP Ventures и других фондов Леонид Богуславский, чье состояние в 2022 году увеличилось до суммы в $4,7 млрд (+$1,1 млрд за год).

По данным издания, состояние также выросло у частного инвестора Фархада Ахмедова - до $1,7 млрд. Сооснователь, президент JetBrains Сергей Дмитриев заработал за год $0,3 млрд и увеличил состояние до $4,1 млрд. Состояние совладельца инвестиционной группы "Абсолют" Александра Светакова выросло на $0,2 млрд, до $2,2 млрд, сооснователя JetBrains Валентина Кипяткова - на $0,2 млрд, до $2,9 млрд, сооснователей Playrix Игоря и Дмитрия Бухмана - на $0,2 млрд, до $8,1 млрд, основателя Stereo Андрея Адреева - на $0,1 млрд, до $2 млрд.