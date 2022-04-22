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30 минут назад

Производитель пива «Клинское» и Hoegaarden решил продать бизнес в России

Лера Букина

Бельгийский пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev решил продать свою долю в российской пивоваренной компании AB InBev Efes. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте концерна.

Производитель пива «Клинское» решил продать бизнес в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что дискуссии на эту тему ведутся с турецкой компанией Anadolu Efes.

«Anheuser-Busch InBev объявила о продаже своей доли в совместном предприятии AB InBev Efes и ведёт активные переговоры со своим партнёром, турецкой пивоваренной компанией Anadolu Efes, о приобретении этой доли», — указано в заявлении.

Сообщается, что запрос AB InBev относительно приостановки действия лицензии на производство и продажу пива Bud в России также станет частью потенциальной сделки. В числе других торговых марок, выпускаемых компанией в России, - «Клинское», «Сибирская корона», Stella Artois, Lowenbrau, Brahma, Staropramen, Hoegaarden, «Толстяк» и Bagbier.

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Ранее сообщалось, что в связи с сообщениями об уходе из России крупнейшие пивоваренные компании поднимают цены на 5–20%. Производители сталкиваются с резким удорожанием сырья и материалов, что должно привести к смещению спроса в сторону более дешевых сортов пива.

Компании,
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