Компания Toshiba продает свои активы

Компания Toshiba сообщила, что продает свои активы, передает «Говорит Москва».
Ранее 21 апреля руководство японской корпорации объявило о старте сбора заявок «стратегических альтернатив, включая приватизацию, от потенциальных инвесторов и спонсоров».
Инвестбанк Nomura Securities назначили финансовым консультантом.
После объявления о продаже акции компании выросли на Токийской бирже почти на 5%. Фондовый рынок воспринял это объявление как позитивную новость.
20 апреля электротехническая корпорация сообщила о приостановке приема заказов и всех инвестиций в РФ. Это, как объяснили в компании, обусловлено развитием ситуации на Украине.
19 апреля немецкий производитель бытовой химии Henkel сообщил, что прекращает бизнес-деятельность в России по той же причине. При этом в компании подчеркнули, что 2500 сотрудников Henkel в РФ будут продолжать работать на предприятии.
В марте южнокорейский производитель бытовой электроники LG Electronics объявил о приостановке всех поставок в РФ. Компания намерена следить за развитием ситуации.
Около 200 зарубежных компаний изменили
порядок своей работы в РФ. Так, одна часть из них решила приостановить развитие, другая — покинуть рынок.