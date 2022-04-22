Компания Toshiba продает свои активы

Компания Toshiba сообщила, что продает свои активы, передает «Говорит Москва».

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее 21 апреля руководство японской корпорации объявило о старте сбора заявок «стратегических альтернатив, включая приватизацию, от потенциальных инвесторов и спонсоров».

Инвестбанк Nomura Securities назначили финансовым консультантом.

После объявления о продаже акции компании выросли на Токийской бирже почти на 5%. Фондовый рынок воспринял это объявление как позитивную новость.

20 апреля электротехническая корпорация сообщила о приостановке приема заказов и всех инвестиций в РФ. Это, как объяснили в компании, обусловлено развитием ситуации на Украине.

19 апреля немецкий производитель бытовой химии Henkel сообщил, что прекращает бизнес-деятельность в России по той же причине. При этом в компании подчеркнули, что 2500 сотрудников Henkel в РФ будут продолжать работать на предприятии.

В марте южнокорейский производитель бытовой электроники LG Electronics объявил о приостановке всех поставок в РФ. Компания намерена следить за развитием ситуации.

Около 200 зарубежных компаний изменили