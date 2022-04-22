Илья Красильщик сообщил об уходе из "Яндекса"

Илья Красильщик, занимавший пост руководителя "Яндекс.Лавка", сообщил об уходе из компании. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Мы уже полтора месяца планировали мой выход из "Яндекса". Но думаю, что после сегодняшних новостей, я должен как-то быстрее решаться на это. С сегодняшнего дня больше не работаю в компании", - написал Красильщик.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в отношении Красильщика возбудили уголовное дело по статье о фейках про российскую армию. По информации канала, поводом стал пост, который Красильщик опубликовал у себя в Instagram (запрещен в России) 3 апреля.