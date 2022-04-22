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58 минут назад

Илья Красильщик сообщил об уходе из "Яндекса"

ТАСС

Илья Красильщик, занимавший пост руководителя "Яндекс.Лавка", сообщил об уходе из компании. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Илья Красильщик сообщил об уходе из «Яндекса»
Фото: ТАССТАСС

"Мы уже полтора месяца планировали мой выход из "Яндекса". Но думаю, что после сегодняшних новостей, я должен как-то быстрее решаться на это. С сегодняшнего дня больше не работаю в компании", - написал Красильщик.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в отношении Красильщика возбудили уголовное дело по статье о фейках про российскую армию. По информации канала, поводом стал пост, который Красильщик опубликовал у себя в Instagram (запрещен в России) 3 апреля.

Илья Красильщик,Яндекс,
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