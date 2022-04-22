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53 минуты назад

Членство «МегаФона» в глобальной ассоциации операторов связи восстановлено

Lenta.ruиещё 3

Оператор сотовой связи «МегаФон» восстановлен в качестве члена глобальной ассоциации операторов связи и производителей оборудования (GSMA). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, опубликованные на сайте GSMA.

Членство «МегаФона» в глобальной ассоциации операторов связи восстановлено
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В «Мегафоне» подтвердили, что получили уведомление от GSMA о восстановлении статуса оператора, как участника международной ассоциации.

«Мы поддерживаем это решение и рады, что оно было принято нашими партнерами из GSMA в столь кратчайшие сроки», — заявили в компании.

В конце марта «МегаФон» был исключен из ассоциации операторов связи и производителей оборудования.

Компании,Мегафон,
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