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36 минут назад

Renault готовит «АвтоВАЗ» к продаже. Французы покидают завод

Вероника Полынина

Французский концерн Renault готовится к продаже АвтоВАЗа, выяснила «Газета.ру».

Renault готовит «АвтоВАЗ» к продаже. Французы покидают завод
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новыми владельцами АвтоВАЗа могут стать Ростех, которому принадлежат 32% в российском СП «Лада Авто Холдинг», или структуры Минпромтога, утверждает издание.

Источники на АвтоВАЗе сообщают, что уже в мае большая часть иностранного руководящего состава покинет завод или будет переведена на удаленный режим работы. Часть топ-менеджеров уже уехала из Тольятти и не планирует возвращаться. Другие экспаты покинут предприятие несколькими неделями позже.

Ранее Automotive News Europe со ссылкой на финансового директора концерна Group Renault Тьерри Пьетон сообщило, что французской стороне удалось «добиться прогресса» на переговорах с властями России относительно будущего АвтоВАЗа.

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28 марта концерн Renault сообщил, что рассматривает возможность передачи своей доли в АвтоВАЗе российскому инвестору в качестве варианта ухода с российского рынка, передача акций является предпочтительным вариантом.

Renault Group владеет 68% акций АвтоВАЗа через совместное предприятие с Ростехом, у которого, в свою очередь, 32% акций. Передать свои акции партнеру французский концерн не может, так как Ростех находится под санкциями.

23 марта французский автоконцерн приостановил производственную деятельность в России и заявил, что оценивает доступные варианты по выходу из своей доли в АвтоВАЗе «с учетом текущей ситуации, действуя ответственно по отношению к своим 45 000 сотрудников в России».

Компании,Автоваз,
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