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30 минут назад

Тинькофф-банк откажется от имени Олега Тинькова

Вероника Полынина

Тинькофф-банк заявил о намерении сменить бренд в 2022 году. Согласно заявлению банка, «компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение еще более актуальным».

Тинькофф-банк откажется от имени Олега Тинькова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В банке объяснили, что стали вторым крупнейшим частным банком России по числу активных розничных клиентов и давно переросли первоначальный смысл «именного» бренда.

«Бизнес Тинькофф много лет успешно управляется командой российских менеджеров, банком владеют десятки тысяч инвесторов в России и за рубежом», - говорится в сообщении Тинькофф в телеграм-канале.

В компании пояснили, то решение о смене бренда было принято «ради счастья 20 миллионов клиентов».

В компании также пожелали основателю Тинькофф-банка бизнесмену Олегу Тинькову удачи и скорейшего выздоровления. Напомним, бизнесмен борется с лейкемией.

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Олег Тиньков неоднократно высказывался против специальной военной операции России на Украине. Он также подчеркивал, что несколько лет назад вышел из совета директоров банка и остался лишь держателем небольшого пакета акций.

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