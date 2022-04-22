Тинькофф-банк откажется от имени Олега Тинькова

Тинькофф-банк заявил о намерении сменить бренд в 2022 году. Согласно заявлению банка, «компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение еще более актуальным».

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В банке объяснили, что стали вторым крупнейшим частным банком России по числу активных розничных клиентов и давно переросли первоначальный смысл «именного» бренда.

«Бизнес Тинькофф много лет успешно управляется командой российских менеджеров, банком владеют десятки тысяч инвесторов в России и за рубежом», - говорится в сообщении Тинькофф в телеграм-канале.

В компании пояснили, то решение о смене бренда было принято «ради счастья 20 миллионов клиентов».

В компании также пожелали основателю Тинькофф-банка бизнесмену Олегу Тинькову удачи и скорейшего выздоровления. Напомним, бизнесмен борется с лейкемией.