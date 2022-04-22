Стало известно о попытках Индии покупать алмазы «Алросы» в обход санкций

Индийские трейдеры ищут способы покупки алмазов российской компании «Алроса», минуя санкции в отношении предприятия. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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По информации источника в отрасли, трейдеры провели последнии две недели за консультациями с юристами для определения значения санкций США против компании и поиска способов продолжить покупку сырья в обход ограничений.

Ранее представители «Алросы» прибыли в Индию для встречи с трейдерскими группами. Покупатели обсуждали возможность упрощения продажи камней. Также обсуждались два возможных варианта валюты платежа — расчеты в рублях и рупиях. Окончательное решение по данному вопросу должно принять правительство Индии.