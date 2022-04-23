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25 минут назад

Минпромторг подготовил перечень товаров для «параллельного импорта»

Елена Прошина

Минпромторг РФ представил перечень товаров, для которых будет открыт так называемый «параллельный импорт». Об этом сообщила газета «Известия». В список вошли около 200 популярных в России брендов.

Минпромторг подготовил перечень товаров для «параллельного импорта»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сведениям издания, Минпромторг предлагает продавать без разрешения владельцев брендов более 50 групп товаров, в частности, автомобили и комплектующие к ним, кожаные изделия, смартфоны, мех, парфюмерию.

Отмечается, что приказ об этом уже подписал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В ближайшее время его должны будут зарегистрировать в Минюсте.

В список разрешенных ведомством автомобильных брендов вошли Jeep, Chrysler, Bentley, Cadillac, Tesla, Volvo, Skoda, Toyota, Nissan и другие. Допускается параллельный импорт гаджетов и электроники Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, Huawei и Lenovo.

Отмечается, что ювелирные изделия в перечень не попали.

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