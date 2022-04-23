Эксперт Ольга Сумишевская рассказала о последствиях ухода из России шведской компании Essity – производителя туалетной бумаги Zewa и других средств личной гигиены. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Сумишевской, Essity занимала существенную долю рынка туалетной бумаги. В зависимости от сетей и регионов РФ она составляла 27-37%. Теперь освободившуюся нишу займут российский производитель Viero, турецкий Papia, а также крупные российские ритейлеры, которые создают собственные торговые марки.
«В подгузниках и женской гигиене ситуация менее зависимая: доля Essity достигает порядка 7-10%», - отметила Сумишевская.
Она уверена, что доля шведов в этом сегменте рынка будет поглощена иностранными Procter&Gamble, Kimberly Clark, а также российским производителем Bella.
Ольга Сумишевская - сооснователь Skolkovo NextGen и партнер консалтинговой компании One Story.
Ранее главный технолог Ленинградского бумажно-целлюлозного завода рассказал об «облегчении» после новости об уходе «Zewa».
«Этот рынок перенасыщен, просто всем полегче станет и всё. Тут всё было очень плотно. Если кто-то отваливается сейчас, то это даже хорошо»,- сообщила специалист.