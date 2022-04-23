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1 час назад

В Белоруссии сообщили о скором подключении к UnionPay

Елена Прошина

Министр финансов Белоруссии Юрий Селивёрстов в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что страна в настоящее время завершает процесс подключения к китайской международной платёжной системе UnionPay. Об этом пишет издание News.ru.

В Белоруссии сообщили о скором подключении к UnionPay
Фото: ReutersReuters

По мнению министра, UnionPay ускорит процесс совершения транзакций, возврата выручки и налоговых поступлений в бюджет республики.

«У нас ведётся работа по подключению к китайским системам, и она скоро завершится...Это только ускорит прохождение платежей, возврат выручки и, соответственно, налоговые поступления в бюджет», - отметил Юрий Селиверстов.

Финансист подчеркнул, что открытие новых экономических возможностей будет способствовать увеличению гарантий торговой безопасности.

РБК сообщал ранее, что попавшие под ограничительные меры со стороны западных стран российские банки не смогут выпускать карты UnionPay. Причина в том, что китайская платежная система опасается попасть под «вторичные» санкции.

Компании,
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