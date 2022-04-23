В Белоруссии сообщили о скором подключении к UnionPay

Министр финансов Белоруссии Юрий Селивёрстов в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что страна в настоящее время завершает процесс подключения к китайской международной платёжной системе UnionPay. Об этом пишет издание News.ru.

Фото: Reuters Reuters

По мнению министра, UnionPay ускорит процесс совершения транзакций, возврата выручки и налоговых поступлений в бюджет республики.

«У нас ведётся работа по подключению к китайским системам, и она скоро завершится...Это только ускорит прохождение платежей, возврат выручки и, соответственно, налоговые поступления в бюджет», - отметил Юрий Селиверстов.

Финансист подчеркнул, что открытие новых экономических возможностей будет способствовать увеличению гарантий торговой безопасности.