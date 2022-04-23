Чавушоглу: российские компании могут работать в Турции

Российские компании могут вести бизнес в Турции, поскольку Анкара не присоединилась к санкциям против Москвы. Об этом сообщил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
«Мы являемся страной, которая не участвует в санкциях», — цитирует ТАСС Чавушоглу.
Как подчеркнул министр, «если компания из России хочет вести бизнес, она должна соблюдать турецкие законы и нормы международного права».
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова принять покинувшие российский рынок мировые компании.