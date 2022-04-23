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22 минуты назад

«Это будет большой успех». Словакия передумала платить за газ рублями

Газета.Ru

Власти Словакии решили все-таки не платить за российский газ рублями. Ранее премьер страны подчеркнул, что это усилило бы не только политическую, но и финансовую зависимость республики от России. По оценкам Минэкономики страны, если Россия перекроет газ прямо сейчас, Словакия сможет какое-то время обойтись имеющимися запасами. При этом раньше то же ведомство сообщало, что страна экспортирует 85% своего газа из России, и эти поставки обрывать нельзя.

«Это будет большой успех». Словакия передумала платить за газ рублями
Фото: Matthias Rietschel/APMatthias Rietschel/AP

Словакия заплатит за российский газ в евро, оплату переведет во второй половине мая, заявил премьер-министр Эдуард Хегер.

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«Мы будем платить в евро. Таков план», — поставил он точку.

Премьер указал, что зависимость от российского газа нужно преодолеть как можно быстрее. «Если получится к концу следующего года, это будет большой успех. Мы должны сделать все возможное, чтобы это произошло», — сообщил Хегер.

Премьер отметил, что даже если Россия сейчас же перекроет поставки Словакии, население страны не останется в один день без газа. По данным Минэкономики Словакии, республике хватит газа как минимум до апреля 2023 года. «Но нам нужно найти постоянный источник газа», — добавил политик.

Хегер признал, что без российских поставок у Европы возникнут «серьезные проблемы». С наибольшими трудностями, по словам Хегера, столкнутся Германия, Словакия, Болгария и Венгрия, «то есть страны, которые больше всего зависят от российских газа и нефти». Премьер подчеркнул, что в ЕС идет постоянная дискуссия, Европа ищет выход из сложившейся ситуации.

Как считает Хегер, альтернативой российскому газу может стать сжиженный газ, который Словакия также будет экспортировать.

Словакия стала четвертым крупнейшим покупателем газа в списке клиентов российского «Газпрома» по итогам 2020 года. Больше закупили только Германия, Италия и Белоруссия. Через Словакию российский газ идет не только в Европу, но и виртуальным реверсом на Украину. Виртуальный реверс предполагает обмен природным газом между операторами газотранспортных систем, при котором физически газ через границу не перемещается, а стороны производят взаимозачет.

Глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик в начале апреля заявил, что республика закупает у России около 85% газа и не может позволить себе остаться без этих поставок. «Поставки газа нельзя остановить», — сказал он и добавил, что на поиск новых поставщиков у Словакии уйдет несколько лет.

Тогда Сулик заявил, что Словакии придется платить рублем, если такое условие ставит Россия. «Если есть условие платить рублем, то платим рублем», — сообщил он.

Однако премьер Словакии в конце марта отметил, что если его страна будет платить по новой схеме, это усилит зависимость республики от России не только в политическом, но и в финансовом плане.

Кто в Европе согласился платить за газ рублями

Страны, готовые платить за газ по «рублевой схеме», существуют, заявил вице-премьер российского правительства Александр Новак 7 апреля. При этом Кремль отказался раскрывать, о каких государствах идет речь.

«Такая информация вряд ли подлежит публикации», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Власти Венгрии уже объявили о готовности платить за газ рублями. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что предложенный Россией способ «позволит не нарушать какие-либо санкции, но в то же время обеспечит поставки газа в Венгрию».

Германия отказалась платить за газ в рублях

Армения также в апреле сообщила, что уже начала оплачивать российский газ в рублях. «Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу», — отметил министр экономики Армении Ваган Керобян.

Однако абсолютное большинство европейских стран пока публично не выразили готовности перейти на новую схему оплаты российского газа.

Компании,Статьи,Эдуард Хегер,Ваган Керобян,Петер Сийярто,Александр Новак,Дмитрий Песков,Газпром,Правительство РФ,ЕС,
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