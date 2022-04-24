Часть салонов сотовой связи оказалась под угрозой закрытия

Часть салонов мобильной связи в России может закрыться, если операторы не смогут договориться о снижении арендной платы с торговыми центрами. Однако для россиян закрытие останется незаметным. Об этом рассказали участники рынка, передает РИА Новости.

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Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал, что операторы сейчас договариваются с владельцами помещений о пересмотре арендных ставок для своих магазинов.

По мнению эксперта, не все торговые комплексы пойду навстречу операторам. Но от закрытия части салонов никто не пострадает,

«Все салоны не закроются, если закроются до 10-15%, по большому счету это будет незаметно, потому что будут закрывать в больших городах, где есть избыточное количество точек», - сказал Кусков.

Представители операторов говорят, что многие арендодатели понимают ситуацию и идут навстречу.

«Во втором квартале 2022 года ставки снизились, скидки составили от 20%", - сказал директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов.