Российские компании попросили помощи с покупкой серверов

Российские компании попросили Минцифры помочь с закупкой «десятков тысяч серверов» из-за нехватки импортной техники. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве. Речь идёт о VK, но сообщается также, что трудности с расширением вычислительных мощностей могут быть и у «Яндекса». Участники рынка говорят, что скоро проблемы возникнут и с отечественными серверами, работающими на процессорах «Байкал» и «Эльбрус».

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В Минцифры уже ответили, что вместе с Минпромторгом «принимают меры по обеспечению госсектора и коммерческих компаний достаточным объёмом российской вычислительной техники, которая отвечает самым высоким требованиям».

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В VK рассказали, что новые мощности потребовались из-за роста активности пользователей. В компании добавили, что у них «есть необходимый резерв мощностей для обеспечения бесперебойной работы сервисов на продолжительный период».

Издание сообщило, что трудности с закупкой новой техники могут быть и у «Яндекса». В компании «Коммерсанту» сказали, что «на текущий момент обладают необходимыми технологическими ресурсами и запасами для работы сервисов».

Источник на рынке операторов центров обработки данных рассказал, что сейчас сложно купить коммерческие партии нового оборудования в России. «Серверы купить невозможно даже на вторичном рынке, подержанная техника разлетелась в начале марта, несмотря на заоблачные цены», — отметил он.

Глава направления «Инфраструктурные решения» компании «Крок» Александра Сысоева добавила, что местные производители способны решить типовые задачи большинства российских клиентов.

Запасы техники российских производителей тоже заканчиваются. Например, на складе компании «Промобит» остался запас комплектующих только на несколько сотен серверов. Об этом сообщил директор компании Максим Копосов.

«У нас есть запас в несколько сотен "Эльбрусов", и ещё мы заказали порядка тысячи "Байкалов", — рассказал он.

Ранее Малайзия выразила готовность рассмотреть любой запрос России, который касается поставок полупроводников и электроники. Посол страны в России Бала Чандран сказал, что Малайзия — один из главных экспортёров полупроводников с ежегодным объёмом в $8,7 млрд.