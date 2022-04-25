Названы возможные покупатели доли Тинькова в TCS Group

Альфа-банк, Промсвязьбанк, АФК «Система» и «Яндекс» являются потенциальными претендентами на покупку принадлежащей семейному трасту Олега Тинькова доли в TCS Group. Об этом «Коммерсанту» сообщили источники на финансовом рынке.

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Представитель АФК «Система» не стал раскрывать деталей газете. Другие компании на запросы не ответили. Издание подчеркивает, что в Telegram-каналах называют и другого возможного покупателя доли — миллиардера Андрея Мельниченко.

«Яндекс» в 2020 году обсуждал с Тиньковым вопрос покупки основанного предпринимателем Тинькофф Банка, однако переговоры сорвались.

Источники «Коммерсанта» отмечают, что представители Тинькова из числа западных инвестбанкиров обращались к российским игрокам финансового рынка с предложением о покупке его доли во второй половине марта. Речь шла о продаже за $300 млн – это в разы ниже рыночной цены актива, указывает издание.

Капитализация всего холдинга на конец марта оценивалась в 600 млрд рублей, или $6 млрд, отмечает газета. В настоящее время стоимость ниже на 25% в связи с ослаблением доллара.